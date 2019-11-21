Demet Akalın: Ne yapayım Berkay'ı öldüreyim mi?
Hakun Altun’dan Mehmet Erdem’e kadar birçok şarkıcının konser verdiği Jolly Joker, 10’uncu yılını kutladı.
‘Bu Gece Bizim’ adlı partiye Ümit Besen, Koray Avcı, Halil Sezai, Cengiz Kurtoğlu, Tan Taşçı, Bendeniz, Ayta Sözeri gibi isimler katıldı.
'Sıkıntı yok'
Partiye eşi Okan Kurt ile katılan Demet Akalın, “Berkay da burada” diyen habercilere “Ne yapayım; gidip adamı mı öldüreyim? Sıkıntı yok” karşılığını verdi.
Saat krizi çıkmıştı
Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin, Demet Akalın’ın hediye ettiği 50 bin TL’lik saati iade edip parasını isteyince kriz çıkmıştı.
Hakan Kırarslan/ POSTA