Demet Akalın: Ne yapayım Berkay'ı öldüreyim mi?

Demet Akalın: Ne yapayım Berkay'ı öldüreyim mi? Hakun Altun’dan Mehmet Erdem’e kadar birçok şarkıcının konser verdiği Jolly Joker, 10’uncu yılını kutladı.