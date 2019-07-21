Demet Akalın: O adamı bulacağım

Trafikte kendisini sıkıştıran sürücünün saldırısına uğradığını açıklayan Demet Akalın olayla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: ''Ben arabadan inince kaçtı. Ama o adamı bulacağım. Şikâyetçi oldum.''

Demet Akalın

6 YIL SONRA AÇIKHAVA'DA

Ebru Gündeş, 6 yıl aradan sonra yeniden Harbiye Açıkhava'daki 5 günlük konser maratonunun açılışını önceki akşam yaptı.

Poll Production organizasyonu ve Fizy sponsorluğuyla gerçekleşen geceye 'Gönlümün Efendisi' şarkısıyla başlayan Gündeş, dinleyicilerini ''O kadar heyecanlıyım ki, ayaklarım adım atarken zorlanıyor. Hayat bir gün, o da bugün. Keyfini çıkarın, hoş geldiniz'' diyerek selamladı.

Bu özel gece için Açıkhava sahnesine 320 metrekarelik dev bir led ekran kuruldu. Konseri izlemeye gelen 5 bin kişi arasında Demet Akalın, Gökhan Tepe ve Nilgün Belgün gibi ünlü isimler de vardı.

Ebru Gündeş



