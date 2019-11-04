Demet Akalın saatin parasını geri aldı

Hakan Kırarslan/ POSTA

Demet Akalın ile Berkay arasında 2 hafta önce saat krizi patlak vermişti. Demet Akalın, 16 Temmuz’da kızı Zeynep’i dünyaya getiren Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’e 50 bin TL’lik bir saat hediye etmişti. Ancak çift saati değiştirmek isteyip mağazaya götürünce kıyamet kopmuştu.

'Berkay hanımına sahip çık'

Durumdan haberdar olan Demet Akalın, Berkay ve eşine küsmüştü. “Eşeklik bende. Bir daha kimseye hediye almam. Bir de görgüsüz ilan edildik. Berkay hanımına sahip çık. Bir kadın erkeği rezil de eder, vezir de” diye isyan etmişti.

Berkay ise “Merak etme, vezirim” karşılığını vermişti.

Demet Akalın: O parayı ben aldım

Demet Akalın önceki akşam Kalamış’taki Wyndham Otel’de düzenlenen Fashion and Music Show’da sahneye çıktı. Programı öncesi konuşan Demet Akalın “Onlar saatin parasını istedi, ama saatçi vermedi. O parayı ben aldım” dedi.

Berkay ne demişti?

Berkay ise şunu iddia etmişti:

“Biz saati ve parasını istemedik. Değişim yapmak üzere saatçide bıraktık. Eşimin kolunda 42 bin dolarlık saat var.

'Bir daha vermem'

Demet Akalın sosyal medyada kızı Hira’ya aldığı 4 bin 200 TL’lik oyuncakla da eleştirilmişti. Demet Akalın “Bir daha bu parayı vermem. Ben çocukken mandalla oynuyordum” dedi.





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