Survivor 2019'un 9. bölümü dün akşam seyircisiyle buluştu. Survivor'ın son bölümünde Türkiye ve Yunanistan yarışmacıları ödül oyununa çıktılar, ardından da dokunulmazlık için kıyasıya mücedele verdiler. Dünkü yarışmada Survivor tarihinde bir ilde yaşandı. İşte detaylar...

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Surivor'da dün akşam iki takım erzak ödülü için bir araya geldi.

Yarışmaya Yunanistan takımı iyi başladı daha sonra Türk yarışmacılar atağa kalktı. Fakat güzel performansına kaldığı yerden devam eden Yunanistan yarışmacıları ödülü 5-3 kazanmayı bildi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Türkiye ve Yunanistan yarışmacıları ödül oyunu sonrası dokunulmazlık oyunu için parkurda canla başla mücadele verdiler. Bu kez Türk takımı daha konsantre olmuş ve mükemmel bir başlangıç yaparak oyunu 10'a 4 almayı başardı.

'SON 10 YILIN EN KÖTÜLERİ'

Yarışmayı izleyen sanatçı Demet Akalın da o anları Insagram hesabından paylaştı. Yarışmacının başarısız olmasını izlerken gülme krizine giren Akalın, "Son 10 yılın en kötüleri" diyerek yarışmacıları eleştirdi.

Ayrıca Türk yarışmacıların atışları düzgün yapamaması sırasında Acun Ilıcalı'nın "Dağlara taşlara atıyor" demesi üzerine ise Akalın "Acun delirdi" diyerek gülmesine engel olamadı.

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