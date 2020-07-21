Demet Akalın, Twitter sayfasına "O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile? Beton dökmek ne ya" notunu düştü. Takipçileri Akalın'a tepki gösterdi.

Demet Akalın, kendisine yazılan 'Nasıl sığdırmış? Soruya bakar mısın? Şaka gibi.', 'Kadının öldürülmesi değil de üzerine beton dökülmesi mi tek sorun. Bu tweet'i atarken utanmadınız mı hiç ?', 'Sence kısa olan bir kız mı sığdırılmayı hak ediyor?' yorumlarının ardından açıklama yaptı:

'Ulan hangi kriz hangi delilik betonu aklına getirir!'

"İfadesinde kıskançlık krizine girdim diyor! Ulan hangi kriz hangi delilik betonu aklına getirir! Ona istinaden yazıyorum!"

Sanatçı Haluk Levent ise sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla tepki çekmişti:

"Kızlar!

Haluk abinizin tavsiyesi!

İlişkinizin ilk günlerinde erkek arkadaşınız kıskançlık ile başka bir durum ile az da olsa size şiddet uygularsa hoş görmeyin.

Hatta bazıları gibi bunu sosyal medyada gösterip “erkeğim benim” demeyin.Şiddeti meşrulaştırmayın.

Yoksa ölürsünüz."

'Lütfen bağışlayın'

Levent'in kadınlara verdiği bu tavsiye tepki çekti.

Ünlü sanatçı gelen tepkiler üzerine özür diledi:

Duygusal davranıp bu twiti attım.

Erkek egemen toplumda kadınlar bu kadar aşağılanırken her gün kadın tecavüz şiddet ve ölüm haberleri var iken ve erkeğin hafif darp etmesi kimi yerlerde övünç kaynağı gösterilirken bu twitte biraz abartmış olabilirim.

Lütfen bağışlayın.





İlgili Haberler Pınar Gültekin'in acı haberi ünlüleri isyan ettirdi



