Demet Akalın'ın Ses Kes klibinde dikkat çeken detay!
11 Eylül'de Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın'ın söz ve müziği Emrah Karaduman'a ait olan Ses Kes şarkısının klibi yayınlandı
Kısa süre önce eşi Okan Kurt'tan ayrıldıktan sonra zor günler geçiren Demet Akalın, Emrah Karaduman'ın albümünde yer alan Ses Kes şarkısı ile iddialı bir dönüş yaptı.
Söz ve müziği Emrah Karaduman'a ait olan şarkının klibini Nihat Odabaşı yönetti.
Klipte Demet Akalın'ın tektaş yüzüğünü parmağından çıkarmaması dikkatlerden kaçmadı. Akalın'ın parmağındaki yüzüğü eski eşi Okan Kurt hediye etmişti.