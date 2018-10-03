Kısa süre önce eşi Okan Kurt'tan ayrıldıktan sonra zor günler geçiren Demet Akalın, Emrah Karaduman'ın albümünde yer alan Ses Kes şarkısı ile iddialı bir dönüş yaptı.

Söz ve müziği Emrah Karaduman'a ait olan şarkının klibini Nihat Odabaşı yönetti.

Klipte Demet Akalın'ın tektaş yüzüğünü parmağından çıkarmaması dikkatlerden kaçmadı. Akalın'ın parmağındaki yüzüğü eski eşi Okan Kurt hediye etmişti.

İŞTE SES KES KLİBİ:



