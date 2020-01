'Sevimli değilsiniz' diye eleştirdi

Amerikalı yıldızlar Michael Douglas ile eşi Catherine Zeta Jones, çocukları Carys ve Dylan ile 3-8 Ocak’ta İstanbul’u ziyaret etmişti. Sonrasında Efes’e gidip antik kenti gezerlerken hayranları ile fotoğraf çektirmeyi reddetmişlerdi. Magazin gündemini kaçırmayan Demet Akalın bu duruma tepki gösterdi.

Hollywood’un ünlü çiftine şöyle seslendi:

“Hiç de sevimli değilsiniz. O kadar geldiniz, insan Türk hayranlarına bir ‘merhaba’ derdi. Sinir içinde gittiniz”.

Hırsını alamayan Demet Akalın, Michael Douglas’ın, Instagram hesabına da girdi.

İşte Demet'in dili

Yeni yılı Afrika’da karşılayan oyuncunun 1 Ocak’ta yaptığı safari paylaşımının altına şöyle yazdı:

“You went to Turkey and without a nod to our geldii.” Cümlenin ilk kısmı “Türkiye’ye gittiniz” olarak çevrilebilse de gerisi anlaşılamadı.

Bunun üzerine Demet Akalın’a şöyle yorumlar geldi:

“Demet abla biz senin Türkçeni zor anlıyoruz, adam İngilizceni nasıl anlasın?”, “Google ile çevirseydin bari”, “Dünya yıldızlarına had bildirmek de sana yakışırdı abla”, “Michael Douglas bu İngilizceyi görünce ne yaptı acaba?”, “Demet’in kıymetini belki dünya anlar.”