Demet Özdemir aşklarını sildirmek için 4 bin doları gözden çıkardı

Demet Özdemir, özel hayatının kariyerinin önüne geçmesi nedeniyle harekete geçti. Can Yaman, Seçkin Özdemir, Kaan Yıldırım ve Oğuzhan Koç’la adının anılması üzerine rahatsızlık duyan güzel oyuncu, temizliğe başlayacak.

4 bin doları gözden çıkardı

Demet Özdemir, hakkında çıkan aşk haberlerini, arama motoru Google’da alt sıralara aldırmak için bu hizmeti sağlayan şirketlerle görüşmeye başladığı gelen haberler arasında. Avukatı aracılığıyla görüşmeler yapan oyuncu, bunun için 4 bin doları ( 23 bin 500 TL) gözden çıkardı.

“Güzel bir devirdi ve kapandı”

Can Yaman ile 2 sezon boyunca ‘Erkenci Kuş’ dizisinde oynayan Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol'la başrölü paylaştığı "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinin tanıtım fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmış ve “Can ile müthiş bir elektriğiniz vardı, İbrahim ile olmamış”, “Can’a nasıl ihanet edersin”, “Yeniden Can ile çalışın” şeklinde takipçilerinden rekor sayıda yorum gelmişt.

Demet Özdemir “Güzel bir devirdi ve kapandı” diye konuşmuştu.

Can Yaman ise şunları söylemişti:

“İddia ediyorum; ekranda Demet ile gelmiş-geçmiş en iyi çift biziz. Üstümüze yok.”

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