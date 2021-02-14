Magazin Demet Özdemir: Oğuzhan Koç’la aynı evde yaşamıyoruz

Demet Özdemir: Oğuzhan Koç’la aynı evde yaşamıyoruz

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Demet Özdemir: Oğuzhan Koç’la aynı evde yaşamıyoruz

Demet Özdemir önceki gün Yeniköy’de objektife yansıdı. Oğuzhan Koç’la yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu, 14 Şubat Sevgililer Günü’nün çok önemli olmadığını söyledi.

14 Şubat 2021, Pazar 08:16 Son Güncelleme:
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 “Benim içime sorarsanız o kadar da önemli değil, her gün güzel zaten.” Özdemir, Koç’la artık aynı evde yaşadıkları iddialarını ise “Yok öyle bir şey, aynı evde yaşamak gibi bir durumum yok” diyerek yalanladı. Yazın tatil yapmayacağını belirten oyuncu “Yazın bir film yapacağız. Romantik komedi olacak” dedi. 

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