Magazin Demet Özdemir şimdilik sanal gelin!

Demet Özdemir şimdilik sanal gelin!

Magazin

Demet Özdemir şimdilik sanal gelin!

Son dönemlerin popüler oyuncusu Demet Özdemir, ünlü oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşk ile magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.

08 Nisan 2021, Perşembe 13:53 Son Güncelleme:
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İlişki için tarih biçenlere bir haberimiz var. Geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç'un annesi Kıymet Yalçın Koç, oğlunun sevgilisi Demet Özdemir'i Instagram’dan takip etmeye başladı. Şimdilik sanal olarak gelin olmaya kabul eden Kıymet Hanım, Özdemir ile yemekte buluşmak istiyormuş.

Şimdilik sanal alemde tanışan Kıymet Hanım ve Özdemir ile buluşma sonrası aralarındaki ilişki hangi seviye taşınacak merak konusu.

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