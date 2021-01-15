Magazin Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'a kalp emojisi

Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'a kalp emojisi

Magazin

Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'a kalp emojisi

Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşadıkları ortaya çıkan Demet Özdemir- Oğuzhan Koç gündemden düşmüyor. Şarkıcı Oğuzhan Koç'un dünkü Instagram canlı yayına Demet Özdemir sürprizi damga vurdu. Demet Özdemir'in canlı yayınına katılarak kalp emojisi göndermesi Oğuzhan Koç'u mutlu etti. Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un utangaç tavırları sosyal medyada çok konuşuldu.

15 Ocak 2021, Cuma 13:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yeni yılın ilk günlerinde ortaya çıkan aşklarını artık gizlemeyen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak birlikte yaptıkları paylaşım ile aşklarını ilan eden Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinden Özdemir, sevgilisinin canlı yayınına katılarak sürpriz yaptı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Sevgilisi Demet Özdemir'in kalp emojisini gören sevgilisi Oğuzhan Koç, ufak bir şaşkınlık yaşadıktan sonra "Demet Özdemir yazdı" dedi ve aşkına el sallamayı ihmal etmedi.


Yeni yılı Alaçatı’daki bir otelde karşılayan çift, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmek zorunda kalmıştı. Özdemir, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. 'Yeni yılın aşk bombası' dersiniz artık” ifadelerini kullanmış; Oğuzhan Koç ise Instagram hesabından yaptığı açıklamayla ilişki yaşadıklarını doğrulamıştı.

Açıklama yapmıştı 

35 yaşındaki şarkıcı, "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet’le güzel bir sürecin arifesindeyiz" açıklamasını yapmıştı.

Buluşma çözümü

Öte yandan Arnavutköy’de yer alan ve Ozan Doğulu’nun sahibi olduğu stüdyoyu uzun süreliğine kiralayan Oğuzhan Koç, burada yeni şarkılara imza atmak için çalışmaya koyuldu. 35 yaşındaki şarkıcı, stüdyo dışındaki zamanını 28 yaşındaki sevgilisi Demet Özdemir’e ayırıyor. Yeni aşıkların görüntülenmemek için evde buluştukları öğrenildi.

İlgili Haberler
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, buluşmak için taktik geliştirdiDemet Özdemir-Oğuzhan Koç aşkının ilk fotoğrafıOğuzhan Koç ve Demet Özdemir aşkı, arkadaşlığı bitirdi


Yazarlarımızdan
Elif Demirtaş Bilir
Masumlar Apartmanı’nda düğümü Meryem çözecek
Elif Demirtaş Bilir
Filiz Özkol
Günlük burç yorumları: 15 Ocak 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Nispet evliliği 18 ayda bitti
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
Bütün bilgilerin zaten ellerinde, geçmiş olsun!
Şirin Sever
Sercan Yaşar
Sosyete dolandırıcısı
Sercan Yaşar
Bekir Saçar
Karantinada dizi keyfi başlıyor
Bekir Saçar
Uğur Alkapar
Mesaj kendisi
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Sürtünerek hamile kalınır mı?
Gökçen Erdoğan
Öner Döşer
Kritik hafta!
Öner Döşer
Hande Kazanova
11 Ocak haftası burçlar
Hande Kazanova
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Kylie Jenner
Funda Duru
Yasemin Candemir
2021 güzellik trendleri belli oldu: En çok Zoom’da güzel görünmek istiyoruz
Yasemin Candemir
İrem Haliloğlu
Yay burcunda gerçekleşecek tam Güneş Tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek?
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Diletta Leotta, Can Yaman ile eski sevgilisini mi kıskandırıyor?