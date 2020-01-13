En son "Erkenci" Kuş dizisi ile adından söz ettiren Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile ekranlara geri döndü. "Zeynep" karakterine hayat veren Demet Özdemir'e Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrolde İbrahim Çelikkol "Mehti" rolü ile eşlik ediyor.

Eser Yenenler Show özel bölümünde dizinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisini nasıl kabul ettiğini, senaryoda kendisini en çok neyin etkilediğini anlatırken stüdyoda duygusal anlar yaşadı.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde oyunculuğuyla beğeni toplayan Demet Özdemir, dizide en çok etkilendiği sahneyi anlattı. Senaryo kendisine geldiğinde çok etkilendiğini söyleyen Özdemir, "Senaryo bana geldiğinde beni hikayeye ısıtan Gülseren Hanım (Gülseren Budayıcıoğlu - Hikayenin yazarı) oldu.

"Her sahne çok vurucuydu"

İnsanlara örnek olacak ve etkileyecek böyle bir hikayeyi ortaya çıkarması beni çok etkiledi. Son dizimden sonra çok senaryo geldi ama bu hikayeyi çok sevdim. Dizinin ilk bölümündeki her sahne çok vurucuydu.

Ama Zeynep'in annesiyle doğum gününde karşılaştığı sahnede çok etkilendim. Sahnede hiç konuşamıyorum, anne çok zor durumda ama arkasından gidemiyorum. O anda diğer anne içeride. Çok duygulandığım bir sahne oldu" dedi.

Dizide o sahneyi anlattığı sırada da duygulanan Özdemir'in "Ben biraz ağlayacağım galiba. Çok duygulandım" derken gözleri doldu.