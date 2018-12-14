Demet Sabancı: O olay sonrası güven duygum yok oldu
Demet Sabancı Çetindoğan, MCD Medya Başkanı Esra Oflaz Güvenkaya’nın Lifetime TV için hazırlayıp sunduğu "Senin Mucizen" adlı programa konuk oldu
Demet Sabancı hayatındaki kırılma noktaları ve travmalarını ilk kez anlattı:
"Ağabeyim Mehmet’in kaybı bir travmaydı. Ailemiz için büyük şoktu. En büyük travmam ise Özdemir amcamın ölümüydü. Kaybediş şekli çok acıydı. O sırada binadaydım. Susturucu kullandıkları için hiçbir şey duymadık. Bu olay sonrası güven duygum yok oldu."
NE OLMUŞTU?
Demet Sabancı Çetindoğan’ın ağabeyi Mehmet Sabancı 9 Kasım 2004’te geçirdiği kalp krizi sonucu 41 yaşında vefat etmişti.
Çetindoğan’ın amcası Özdemir Sabancı ise 9 Ocak 1996’da, Sabancı Holding’in Levent’teki binasında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Vefat ettiğinde 54 yaşındaydı.
Müge Dağıstanlı/POSTA