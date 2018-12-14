Demet Sabancı: O olay sonrası güven duygum yok oldu

Demet Sabancı hayatındaki kırılma noktaları ve travmalarını ilk kez anlattı:

"Ağabeyim Mehmet’in kaybı bir travmaydı. Ailemiz için büyük şoktu. En büyük travmam ise Özdemir amcamın ölümüydü. Kaybediş şekli çok acıydı. O sırada binadaydım. Susturucu kullandıkları için hiçbir şey duymadık. Bu olay sonrası güven duygum yok oldu."

NE OLMUŞTU?

Demet Sabancı Çetindoğan’ın ağabeyi Mehmet Sabancı 9 Kasım 2004’te geçirdiği kalp krizi sonucu 41 yaşında vefat etmişti.

Çetindoğan’ın amcası Özdemir Sabancı ise 9 Ocak 1996’da, Sabancı Holding’in Levent’teki binasında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Vefat ettiğinde 54 yaşındaydı.

Müge Dağıstanlı/POSTA