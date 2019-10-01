Demet Şener: Aşklarım!

Demet Şener, geçen haziranda nikâh masasına oturduğu Cenk Küpeli ile İbrahim Kutluay’la evliliğinden olan oğlu Ömer’in fotoğrafını, sayfasına “Aşklarım” notuyla yükledi.

Demet Şener daha önce Cenk Küpeli ile ilgili şöyle bir açıklama yapmıştı:

'BİR PUZZLE'IN PARÇALARI GİBİYİZ'

“Cenk ile birçok ortak noktamız var. Hayata bakış açımız da yemek yeme tarzımız da aynı. İki insan birbiri için yaratılsa anca bu kadar net bir araya gelirdi. Bir puzzle’ın parçaları gibiyiz.

'KENDİMİZİ NİKÂH MASASINDA BULDUK'

Cenk’in sevgisini açık ve cesurca göstermesi beni çok etkiledi. İlk başta evililikten bahsederken şaka yapıyor zannettim. Sonra kendimizi nikah masasında bulduk. Eşime gözüm kapalı güvendim. Kendimi ona bıraktım. Bu, sonsuza kadar da böyle devam edecek.”





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