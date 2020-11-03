Demet Şener: Her şey yolunda

Demet Şener Küpeli, "Her şey çok güzel gidiyor. Yemek yedik, şimdi evimize dönüyoruz" diyerek, yoluna devam etti.

Demet Şener ile Cenk Küpeli’nin evliliği 21 Haziran’da birinci yılını doldurdu.

'İş dışındaki tüm zamanımızı birlikte geçiriyoruz'

Şener yaşadığı aşk ile ilgili şunları söylemişti:

"Birbirimize ilk günkü gibi aşığız. Nerede olursak olalım hep çok eğlenir, güleriz. İş dışındaki tüm zamanımızı birlikte geçiriyoruz. Daha çok evde vakit geçirmeyi seviyoruz. Arada yaptığımız 3 günlük seyahatler bizi çok heyecanlandırıyor.”

İbrahim Kutluay'la 11 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Demet Şener, boşanmasından kısa bir süre sonra Cenk Küpeli ile evlenmişti.





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