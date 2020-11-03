Magazin Demet Şener: Her şey yolunda

Demet Şener: Her şey yolunda

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Demet Şener: Her şey yolunda

Demet Şener Küpeli ve Cenk Küpeli çifti, Bebek'te araçlarıyla seyir halinde görüntülendi.

03 Kasım 2020, Salı 10:48 Son Güncelleme:
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Demet Şener Küpeli, "Her şey çok güzel gidiyor. Yemek yedik, şimdi evimize dönüyoruz" diyerek, yoluna devam etti.

Demet Şener ile Cenk Küpeli’nin evliliği 21 Haziran’da birinci yılını doldurdu.

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'İş dışındaki tüm zamanımızı birlikte geçiriyoruz'

Şener yaşadığı aşk ile ilgili şunları söylemişti:

"Birbirimize ilk günkü gibi aşığız. Nerede olursak olalım hep çok eğlenir, güleriz. İş dışındaki tüm zamanımızı birlikte geçiriyoruz. Daha çok evde vakit geçirmeyi seviyoruz. Arada yaptığımız 3 günlük seyahatler bizi çok heyecanlandırıyor.”

İbrahim Kutluay'la 11 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Demet Şener, boşanmasından kısa bir süre sonra Cenk Küpeli ile evlenmişti.


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