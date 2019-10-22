  • Haberler
  • Magazin
  • Demet Şener ve Cenk Küpeli dördüncü aylarını kutladı

Demet Şener ve Cenk Küpeli dördüncü aylarını kutladı

Demet Şener (42) iki çocuğunun babası İbrahim Kutluay’dan Mart 2019’da boşanmıştı

22 Ekim 2019, Salı 11:17 Son Güncelleme:
A A
Demet Şener ve Cenk Küpeli dördüncü aylarını kutladı

Halil Kalmuk/ POSTA

1 ay sonra da kendinden 8 yaş küçük olan Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer, haziranda Kuruçeşme’deki Hotel Les Ottomans’da nikah masasına oturdu.

Pasta keserek kutladılar

Çift evliliklerinin 4’üncü ayını pasta keserek kutladı.

'Gün geçtikçe birbirimize daha çok aşık oluyoruz'

Demet Şener “Görüldüğü gibi her şey yolunda, birlikte çok eğleniyoruz. Gün geçtikçe de birbirimize daha çok aşık oluyoruz” diye konuştu.


Bu haberi de okudularDemet Şener: Aşklarım!

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...