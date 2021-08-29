Magazin Demet Şener'in yeni aşkı kim? Demet Şener ilk kez yeni sevgilisiyle görüntülendi

Demet Şener'in yeni aşkı kim? Demet Şener ilk kez yeni sevgilisiyle görüntülendi

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Demet Şener'in yeni aşkı kim? Demet Şener ilk kez yeni sevgilisiyle görüntülendi

Geçtiğimiz ocak ayında Cenk Küpeli'den boşanan eski manken Demet Şener iş insanı Tolga Arman ile yeni bir aşka yelken açtı. Çift önceki akşam ilk kez objektiflere yansıdı. Demet Şener, görüntü vermek istemeden mekânın arka kapısından çıkmaya çalıştı fakat başarısız oldu.

29 Ağustos 2021, Pazar 13:53 Son Güncelleme:
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Bir dönemin aranan ismi Demet Şener, ilk evliliğini İbrahim Kutluay ile yapmıştı. Aralarında kriz çıkan ikili olaylı bir şekilde 2018 senesinde evliliklerini sona erdirdi. Demet Şener, daha sonra Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başladı ve ikili kısa sürede dünyaevine girdi. Fakat Demet Şener, Cenk Küpeli ile yaşadığı ilişkide aradığını mutluluğu bulamadı. Kısa süren evliliğin ardından Demet Şener ve Cenk Küpeli, boşanarak yollarını ayırdı.

DEMET ŞENER YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Şimdilerde ise Demet Şener, Tolga Arman isimli iş insanıyla aşk yaşıyor. İkili önceki gün ilk kez objektiflere yansıdı. Yeni sevgilisiyle yemek yiyen Demet Şener, kendisini görüntüleyen basın mensuplarını görünce mekanın arka kapısından görüntü vermeden gitmek istedi fakat başarılı olamadı.



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