Tek başına alışverişe çıkan Demet Şener, İstinyePark Pazarı'ndan mutfağı için bolca alışveriş yaptı. İlerleyen saatlerde eski mankene, nikah masasına oturmaya hazırlandığı Cenk Küpeli de eşlik etti.

Sevgilisi ile beraber baş başa yorgunluk kahvesi içen Demet Şener, diğer mağazaları dolaşıp kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmedi.

Soruları yanıtsız bırakan Şener, muhabirlere "Kolay gelsin arkadaşlar. Hepinizin geçmiş bayramını kutlarım" açıklaması sonrası kendi aracıyla AVM'den ayrıldı.