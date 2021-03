Demi Lovato'nun Dancing With The Devil adlı YouTube belgeseli daha yayınlanmadan ses getirdi. 23 Mart'tan itibaren dört bölüm halinde yayınlanacak olan belgeselin tanıtımında, ünlü şarkıcının eski erkek arkadaşı tarafından tecavüze uğradığı itirafı ortaya çıktı.

'HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ HAYATINA DEVAM ETTİ'

Lovato, tecavüz sonucu bekaretini kaybettiğini belirtirken, eski sevgilisinin bu suçun cezasını hiçbir zaman çekmediğini de anlattı. Lovato, pek çok tecavüz kurbanı gibi kendisini suçladığını, oysa ona bu saldırıyı yapanın hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ettiğini söyledi.

SİNEMA SEKTÖRÜNDEN

Lovato, "Benim MeToo hikayem, birilerine birinin bunu bana yaptığını söylemem ve bunun için asla başlarının belaya girmemesidir" diye konuştu. Lovato isim vermedi ancak "İçinde bulundukları filmden asla çıkarılmadılar" diyerek sinema sektörüne işaret etti.

Demi Lovato: Dancing With The Devil (Demi Lovato: Şeytanla Dans) adlı belgeselle ilgili The New York Times gazetesinde bir inceleme yazısı yer almış, "Belgesel, daha önce gizemli tutulan bilgilere ihanet eden yeni itiraflarla dolu” ifadesine yer verilmişti.

'SATICI CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU VE ÖLÜME TERK ETTİ'

Belgeselle ilgili, gazetede şunlar yazılmıştı:

“Doz aşımı, altı yıllık ayıklıktan ve bu süre zarfında menajerlerinin temiz kalmasına yardımcı olmak için aldığı önlemlere giderek daha fazla sarıldığını hissettiği dönemden sonra geldi. Doz aşımı, üç felç, kalp krizi ve organ yetmezliğine neden oldu. Kusmuğunda boğulmaktan dolayı zatürresi vardı, felç nedeniyle beyin hasarı yaşadı ve kalıcı görme sorunları var. Artık araba kullanamıyor ve kalıcı etkileri güneş lekelerine benzer olarak tanımlıyor. O gece eroini getiren uyuşturucu satıcısı ona cinsel saldırıda bulundu, sonra onu ölüme terk etti."

2018 yılında aşırı doz uyuşturucu nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Demi Lovato, o dönem yaşadıklarını ilk kez yeni belgeselinde anlatıyor. Daha önce çıkan haberlerde, Lovato'nun, belgeselde, üç felç ve bir kalp krizi geçirdiğini anlattığı, hala beyninde kalan hasarla mücadele ettiği bilgisi yer almıştı. Bilinci kapalı bir şekilde Los Angeles'taki evinde bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldığını ifade eden Lovato, belgeselde, doktorlarının ölüme çok yaklaştığını söylediğini aktarıyordu.

REHABİLİTASYONA GİRDİ

Ünlü şarkıcı, daha önce de yeme bozukluğu ve uyuşturcu bağımlılığıyla mücadele etmek için uzun süre rehabilitasyon merkezinde kalmıştı. Lovato, rehebilitasyon dönemini de 2012 yılında yayınlanan 'Stay Strong' belgeselinde anlatmıştı.

