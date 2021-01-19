Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak. Rektörlükten yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Elemanı alınacaktır" denildi.

6 Ocak 2021'de yayımlanan ilana ilan süresinden itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabilecek.







