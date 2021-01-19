Türkiye Demiroğlu Bilim Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak! İşte başvuru şartları

Demiroğlu Bilim Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak! İşte başvuru şartları

Türkiye

Demiroğlu Bilim Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak! İşte başvuru şartları

Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi almak için ilan verdi. İlana göre 3 öğretim üyesi alınacak. İşte ilan sayfasındaki duyuru ve detaylar.

19 Ocak 2021, Salı 19:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak. Rektörlükten yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Elemanı alınacaktır" denildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

6 Ocak 2021'de yayımlanan ilana ilan süresinden itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabilecek.

Başvuru şartları ve ilan detayları için tıklayın.



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Mesut Özil olayına farklı bakıyorum
Hakan Çelik
Murat Çelik
2021 AB yılı
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Hrant’tan 14 sene sonra
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Seyir defteri
Rauf Tamer
Banu Şen
'Kar görmüş İzmirli sevinci' ne güzeldir
Banu Şen
Şirin Sever
Erkekler ve o inkar etmeler..
Şirin Sever
Erkut Can
Size sıra gelirse mutlaka aşı olun
Erkut Can
Murat Gülderen
Karantinada stresi alan uygulamalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ege Üniversitesi 32 öğretim ve araştırma görevlisi alıyor! İşte başvuru şartları