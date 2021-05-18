Demiroğlu Bilim Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü 4 öğretim üyesi alacaklarını duyurdu.
18 Mayıs 2021, Salı 16:34 Son Güncelleme:
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Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır. Açıklaması yapıldı.
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