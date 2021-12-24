Demirören TV Grup Başkanı Murat Yancı’ya 'En İyi CEO' ödülü…

Türkiye’de 35 bin kişinin üzerinde oy kullanıldığı, 2021’in 50 CEO’su, CHRO’su ve CMO’sunun belli olduğu ‘Altın Lider Ödülleri’ dün gece sahiplerini buldu.









Organizasyonu KREA M.I.C.E. tarafından yapılan ‘Altın Lider Ödülleri’ platformunda tüm Türkiye’den katılım gerçekleşti. Türkiye’de iş dünyasında çalışan her bireyin ‘tekil oyu’ ve cep telefonuna gönderilen ‘doğrulama kodu’ ile katıldığı oylamalar 25 Kasım 2021’de sona erdi. Yapılan değerlendirmeye göre en fazla oy alan CEO’lar, Nükhet Duru’nun konseriyle taçlanan gecede ödüllerini aldı.



