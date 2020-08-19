Deneme-yanılma süreci

Hızlı aksiyon alma, teknolojik altyapının verimli bir sanal sınıf ortamına uygun hale getirilmesi, öğretmenlerin bu sistemi etkin kullanma bakımından eğitimlerinin tamamlanması öncelikli unsurlardı. Bu dönemde öğrenciler, veliler, öğretmenler ve kurumlar kenetlenerek zorun üstesinden geldiler. Eğitimci Emine Çaşkurlu, her tecrübede olduğu gibi bu zorlu süreçte de yaşadıklarımızdan öğrendiğimiz çok şey olduğunu belirtti.

En fazla 6 kişilik sınıf

Emine Çaşkurlu’nun online eğitime dair gözlemleri şöyle:

Online dersler birebir ve en fazla 6 kişilik sınıflarda verimli oluyor.

Öğrencinize ne kadar güvenirseniz güvenin, onu ne kadar iyi tanıyor olursanız olun mutlaka ekran ve mikrofon açık ders yapılmalı.

Online derste en çok başarı sağlanan alanlar biyoloji, geometri, coğrafya dersleri.

Matematik, Türkçe, fizik, kimya derslerinin online olması halinde, ders saati sayısının artırılması ve derslerin mutlaka interaktif geçmesinin sağlanması gerekir.

Deneme sınavları mümkünse kurumlarda yapılmalı.

Online yapılacak derslerin ders notlarının önceden öğrencilere ulaştırılmış olması gerekir.

Öğrencinin ev ve çalışma disiplini bakımından planlanması ve kontrolü mutlaka günü gününe ve ekran açık yapılmalı.

Olabiliyorsa her öğrenci ile en az 15 günde 1 yüz yüze görüşülmeli.