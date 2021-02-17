Denge oyunu nasıl oynanır?

Malzemeler:

Birkaç yastık veya kırlent, su havuzu topları ve kâğıt havlu rulosu / Yaş: 6+

Nasıl oynanır?

Oyunu, çocuğunuzla birlikte birkaç kişiyle oynayabilirsiniz. Yere yastıkları dizin. Daha sonra bir başlangıç ve bitiş noktası belirleyin. Oyunculardan kağıt havlu rulosu üstüne koydukları su havuzu toplarını dengeli bir şekilde tutarak bitiş noktasına varmasını isteyin. Topu düşürmeden bitiş noktasına en hızlı varan oyunu kazanır!







