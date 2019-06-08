Ramazan Bayramı için hazırlanan TRT’de ekranlara gelen mini dizi Dengi Dengine oyuncuları internette merak ediliyor. Peki, Dengi Dengine dizisinin Gökçe karakterini canlandıran Su Kutlu kimdir? İşte Su Kutlu hakkında merak edilenler…

SU KUTLU KİMDİR?

Su Kutlu, 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur 1991 yılında İstanbul’da doğdu. Dizi ve film oyuncusudur. 1 Ocak 1991 doğumlu güzel oyuncu Su Kutlu 1,66 boyundadır. Su Kutlu İstanbul‘da dünyaya gelmiştir. Özellikle Güzel Köylü dizisinde Sude karakterini canlandırması ile gündeme gelmiş daha öncesinde ise, Çalıkuşu Mişel, Ali Ayşe’yi Seviyor dizisinde Nazlı, Hayatımın Rolü’nde ise Amelya, Arkadaşlar İyidir dizisinde Gizem karakterlerini canlandırmıştır.

EĞİTİM

Matteo Destro Maske Oyunculuğu Atölyesi, 2018

Esin Doğan Oyuncu Koçluğu

Çetin Sarıkartal Oyuncu Koçluğu

Süeda Çil Oyuncu Koçluğu

Burak Sarımola Oyuncu Koçluğu

TELEVİZYON DİZİLERİ

Dengi Dengine 2019

Bir Mucize Olsun, 2018 Yönetmen: Hamdi Alkan - Ozan Uzunoğlu

Söz, 2017 Yönetmen: Yağız Alp Akaydın

Seviyor Sevmiyor, 2017 Yönetmen: Yusuf Pirhasan

Arkadaşlar İyidir, 2016 Yönetmen: Zeynep Günay Tan

Tutar mı Tutar, 2015 Yönetmen: Şenol Sönmez

Güzel Köylü, 2014-2015 Yönetmen: Mustafa Şevki Doğan

Çalıkuşu, 2013-2014 Yönetmen: Çağan Irmak – Doğan Ümit Karaca

Ali Ayşe’yi Seviyor, 2013 Yönetmen: Bora Onur

Hayatımın Rolü, 2012 Yönetmen: Sadullah Çelen – Hakan Arslan

SİNEMA FİLMLERİ

Birlikte Öleceğiz, 2019 Yönetmen: Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu

Aile Arasında, 2017 Yönetmen: Ozan Açıktan

Kayıp İnci, 2016 ( Tv Filmi) Yönetmen: Özer Kızıltan







