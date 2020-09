TÜRKİYE’NİN İLK INSTAGRAM DİZİSİ: ALTIN KOD 5.2.0

Nereden geldi aklınıza bir Instagram dizisi çekmek?

Çünkü insanlar artık yaşamlarının ve vakitlerinin büyük bölümünü Instagram’da geçiriyor. Buradan bir proje üretmem kaçınılmazdı zaten. Her gün hepimiz birer zaten story koyuyoruz. Ne yedik, ne giydik, kiminleyiz? Ben de “Herkes story’lere bakıyor, neden bir dizi çekip burada yayınlamayayım?” dedim.

Bu fikri hemen uygulamaya koydum. Reklamını çektiğim ‘Bizim Mutfak’ var. Onlara gidip bu fikrimi anlattım. Onların da çok hoşuna gitti, onlar sponsor olunca hemen harekete geçip sanatçı dostlarımla anlaştım ve bayağı profesyonel bir prodüksiyon mantığı ile bu işe başladık. Dizimiz ‘Altın Kod 5.2.0’ı Instagram sayfamızdan izleyebilirsiniz. 20 dakikalık tüm bölümler Instagram sayfamızda mevcut.

Çekimlerde sadece cep telefonu kullandınız değil mi?

Evet, bu projenin en önemli özelliklerinden biri de bu ama prodüksiyonumuz normal dizilerdeki gibi… Bir yazar ve kreatif ekip var. Televizyon dizisi mantığıyla çekiyoruz ama yayın yerimiz Instagram’daki IGTV. Telefonla çekmemizin nedeni ise pandemi. Çünkü oyuncular bölümleri kendi evlerinden bile çok rahat çekebiliyor. Hayatımızın yeni normali ile birlikte yeni iş yapma modelleri oluştu. Bu dönemin ilklerinden olan bu projede, oyuncular çekimleri ilk kez kendi telefonlarıyla gerçekleştirdi.

KLİP DÜNYASINDA BİR DEVRİM YAPMIŞTIM, ŞİMDİ DE DİJİTALE EL ATTIM

Peki, oyuncu kadrosunda kimler var?

Pınar Altuğ Atacan, Niran Ünsal, Emel Müftüoğlu, Fatih Ürek, Kayhan Kılbaşoğlu, Ediz Utkucan gibi isimler var. Yurt dışından bazı oyuncular da bize katılmaya başladı. Kadromuz gayet iyi. Bu oyunculara teklif götürdüğümde projeye bayıldılar. Bu işten bir proje ödülü bekliyoruz.

Ben bugüne kadar yaptığım hiçbir işte başarısız olmadım ve olmayacak projelere el atmadım. Kardeşim Ebru Akel ile güvenilir bir marka yarattık. Instagram’a attığımız bu imza tıpkı ilk kliplere attığımız imza gibi oldu. Biz Abdullah Oğuz ile birlikte klip dünyasında da bir devrim yapmıştım. Şimdi de dijitale el attım.

Hikaye ne anlatıyor?

Bir ajan hikayesi bu. Bolca kovalamacalar, tekneler, uçaklar, helikopterler var. Biz ekim ayında bunun sinema filmini de çekmeyi düşünüyoruz.

Sizce kadın yönetmenlerin sayısı neden daha az?

Bu, dünyada da böyle. Ben Mimar Sinan Üniversitesi’nde oyunculuk eğitimi aldım. Devlet tiyatrolarında oyuncuyum. Bu işi çocukluğumdan beri çok seviyordum. Ve hep bir film çekip Oscar’a gitme hayalim vardı. Bu hayalle yönetmen oldum. Hayal kurmayı ve gerçekleştirmeyi çok seviyorum.

KADINI İNCİTEN, DEĞERSİZLEŞTİREN HER ŞEYE KARŞIYIM

Hazal Kaya geçenlerde kilolu kadınlara başrol verilmediğinden yakındı. Siz sektördeki bu şekilciliğe nasıl bakıyorsunuz?

Kadını inciten, değersizleştiren her şeye karşıyım. Ben, rolünün hakkını veren her oyuncuyla çalışırım. Dünya oyuncuları rolü için 60-70 kilo alıyor. Oyuncu rolü için her şeyi yapmalı, her kılığa girmeli ve hakkını vermeli. Artık ekranda güzellik ve yakışıklık marifet değil.

YILLARDIR BAŞARILI İŞLER YAPTIM AMA MAGAZİNEL BİRİDEĞİLİM

Kardeşiniz Ebru Akel’le böyle bir proje içinde olmak size nasıl hissettiriyor?

Biz birbirimizi ciddi anlamda destekleyen ve tetikleyen bir aileyiz. Birbirine bağlı, yeri geldi mi birbirini en acımasız şekilde eleştiren kişileriz. Sanat konusunda da birbirimizi kollarız. Ebru’nun işinde ben, benim işimde hep o vardır. Aklına yatmayan bir proje olursa “Hayır” der, beni de uyarır. Birbirimizi dinleriz ama bu projeye o da çok inandı. Ki her bölümde de var.

Sizi başarılı bir yönetmen ve Ebru Akel’in ablası olarak tanıdık. Özel hayatınızı pek bilmiyoruz. Bize kendinizden bahseder misiniz?

Yıllardır sektördeyim, çok iyi ve başarılı işler yaptım fakat magazinel biri değilim. Gazeteciler geldiğinde kulisime girmeyi tercih ettim hep. Amerika’da master yaptım. Oyunculukta kendimi geliştirdikten sonra da İstanbul’a döndüm. Küçük yaşta evlendim. Bir de oğlum var. Oğlum Ediz Utkucan da bir oyuncu ve ‘Altın Kod 5.2.0’da oynuyor. Özel hayatımı kendi içimde yaşamayı seviyorum.

EKRANIN GERİSİNDE GİZLİ ŞÖVALYE OLMAYI BEN TERCİH ETTİM

Seni bu şekilde tanımak çok güzel, Ebru’nun ablası değil de dolu dolu bir yönetmenle konuştum resmen...

Ebru İstanbul’a ilk geldiğinde “Deniz’in kardeşi” olarak anılıyordu, şimdi ben “Ebru’nun Ablası” olarak anılıyorum. Ah bu kerata kamera önü yok mu! Şaka bir yana Ebru’nun ablası olmakla gurur duyuyorum. Ekranın gerisinde gizli şövalye olmayı ben tercih ettim. Birçok sanatçının ardında da gizli şövalye oldum. Ama oyuncu olarak da çok iyi işlerde yer aldım. Fakat ben her işe atlamam. Çok idealist ve seçiciyim. Ama artık oyunculuğa ciddi ciddi dönüş yapıyorum. Zaten kendi projemde de oynuyorum ve inandığım her rolde artık varım.

EBRU AKEL: ABLAM DENİZ AKEL YENİLİKLERİN İNSANIDIR

2020 sizin için nasıl geçti?

2020 tüm dünyaya ders olan bir yıldı bence. Çok ciddiye aldığımız şeylerin aslında ne kadar önemsiz şeyler olduğunu, ciddiye almadığımız olayların hayatımızda ne kadar belirleyici olduğunu fark ettik. Ben kendi adıma böyle bir süreç geçiriyorum. Unutulmayacak bir dönem yaşıyoruz. Bu yüzyıl da bize denk geldi. Bundan ders çıkarmak ve bunu anlamak lazım.

Ne gibi dersler çıkardınız kendi payınıza?

Çok şey... Diyorum ya gerçek neyse onu gördük. Bu arada ben titiz bir insanım ve alerjik bir yapım var. Hijyene çok daha önem vermeye başladım. Özellikle ilk haftalar çok ama çok tedirgindim. Bir çocuğum var. Annemle ve babamla da sıklıkla görüştüğümden onlarla olan ilişkimi bir süre dondurdum. Bu süreç çok zordu. Kendimi kapana kısılmış gibi hissetsem de yoga ve spor yaparak, çocuğumla bol bol oynayarak sürecin geçici olduğunu kendime anlattım. Her şey geçer önemli olan sağlık.

Şimdi de ablanız Deniz Akel’in Instagram dizisinde oynuyorsunuz.

Ablam yeniliklerin insanıdır. Sanatçı kişiliği çok renkli, yeteneği çok engin ve sonsuzdur. Ablam diye söylemiyorum. Onu tanıyanlar da bilir. Pandemi sürecinde böyle bir projeyle çıkageldi. Gerçekten de çok heyecan verici ve farklı projeydi. Ben onun yaptığı her şeye o benim yaptığım her şeye görünerek ya da görünmeyerek çok destek veririz. Bu projeye de sonuna dek inanıyorum. Ayrıca alkışlıyorum, çünkü ilk kez böyle bir şey yapıldı ve dahası çok heyecan verici.

Ablanız mı yoksa siz mi daha yaratıcısınız?

Deniz, çok yetenekli ve yaratıcıdır. Ama ikimiz de konservatuar mezunuyuz. İkimizin de farklı yetenekleri, farklı hayal güçleri, birbirimi tamamladığımız çok farklı yönlerimiz var.

Siz nasıl dahil oldunuz bu dizi projesine?

Deniz projeyi anlattı ve bir rolü benim oynamamı istedi. Ablama çok güvenirim ikimiz de profesyoneliz. İki profesyonel bir arada olunca birbirimizi destekliyoruz.

İNSANLAR ÇOCUKLUK TRAVMALARINI ÇÖZDÜKTEN SONRA EVLENMELİ

Giderek artan erkek şiddetine dair neler söylersiniz?

İnsana, hayvana, canlıya yapılan her türlü şiddet bence canice! Şiddete daha çok kadın maruz kalıyor ve kabul edilebilir değil. İnsanlar çocukluk travmalarını çözdükten sonra evlenmeli. İki kişinin birbirini anlaması, birbirini kabul etmesi çok önemli. Daha sonra o tedavi edilemeyen ya da kabul edilmeyen çözülmeyen şeyler evliliklerde ortaya çıkabiliyor. Şiddet gören bir çocuksa ileriki yaşantısına bunu taşıyor ve karşısındakine uyguluyor.

BİRBİRİNE BAĞLI ÜÇ KIZ KARDEŞİZ, HER KOŞULDA BİRBİRİMİZİN YANINDA OLURUZ

Kardeşliğin sizdeki tanımı nedir?

Birbirine çok bağlı üç kız kardeşiz. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için… Her an her şekilde her şartta birbirimizin yanında oluruz. Birbirimize kızsak da o kızgınlığın birbirimizin iyiliği için olduğun biliriz. Biz birbirimize her daim bağlıydık ve aile bağlarımız çok güçlü.

Kısa süre önce boşanmıştınız. Bunun pandemi sürecinde olması çok konuşuldu. Boşanmanızın gerçek sebebi neydi?

Dediğim gibi, özel hayatımla ilgili konuşmayı sevmiyorum. Adı üzerinde özel hayat.