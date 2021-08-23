Deniz Akkaya’nın hapse girdiği haberi magazin dünyasına bomba gibi düştü. Akkaya hakkında üç ay tedbir kararı alınmıştı ancak ünlü ismin kararı ihlal etmesi nedeniyle hakkında bu sefer de hapis kararı çıktı. Peki, Deniz Akkaya neden hapse girdi? Deniz Akkaya hapiste ne kadar yatacak? İşte olayın ayrıntıları…

DENİZ AKKAYA NEDEN HAPSE GİRDİ?

Magazin dünyasının ünlü isimlerinden ve iş dünyasında da ödediği vergilerle adından söz ettiren Selin Ciğerci, sosyal medya hesaplarından taşıyıcı anne ile çocuk sahibi olmak istediğini duyurmuştu.

Deniz Akkaya ise bu sözlere sert bir tepki gösterdi ve bir programda ağır sözler sarf etti.

Selin Ciğerci ise kendisini ve eşi Gökhan Çıra’yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Deniz Akkaya’ya üç ay tedbir kararı aldırmıştı.

Deniz Akkaya’nın tedbir kararını ihlal etmesiyle de hakkında üç gün süreyle zorlama istenmişti. Deniz Akkaya, hakkında çıkan karar kesinleşti. Deniz Akkaya da bugün karakola giderek teslim oldu.





DENİZ AKKAYA HAPİSTE NE KADAR YATACAK?

Eski manken Deniz Akkaya, çıkan kararla 3 gün hapiste yatacak.

DENİZ AKKAYA’NIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Deniz Akkaya’nın teslim olmasının ardından eski mankenin avukatından da kamuoyuna bir açıklama yapıldı. Açıklamada;

“Müvekkil Deniz Akkaya hakkında 6284 Sayılı yasa kapsamında 3 günlük zorlama hapsi uygulanmasına karar verilmiştir.

Hukuka aykırı olarak verilen işbu karar istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş olup karara karşı, yürürlükteki hukuka aykırılıklar nedenleriyle kanun yararına temyiz başvurusunda bulunulacaktır. Ancak yapılacak başvuru, kararın hukuki sonucunu ortadan kaldırmayacağından müvekkil Deniz Akkaya teslim olmuştur.

Verilen karar bir disiplin hapsi olup, bir mahkûmiyet kararı değildir. Müvekkilin haklı mücadelesi hukuk çerçevesinde devam etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.