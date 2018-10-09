Deniz Akkaya 'şüpheli' olarak sorgulandı

İddiaya göre, Deniz Akkaya, eski menajeri Merih Yılmaz'ı arayarak Beyoğlu'ndaki avukatının ofisine gelmesini istemiş, Yılmaz ofise gittiğinde Yılmaz'ın kendisine 200 bin TL borcu olduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma çıkmıştı.

Tartışma sırasında ofise 2 kişi daha gelmiş Yılmaz’ı darp ederek aracını almışlardı.

'TEHDİT VE DÖVEREK ARACIMI ALDILAR'

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Yılmaz, polise yaptığı başvuruda,”Deniz Akkaya beni arayarak avukatının ofisine çağırdı. Kendisine 200 bin TL borcum olduğunu söyledi. Ben kendisine bana 70 bin TL borcu olduğunu söyledim. Aramızda tartışma yaşanırken ofise 2 kişi girdi. Beni odaya çekip dövdüler. Bütün bunlar yaşanırken Deniz Akkaya da ofisteydi. Tehdit ve döverek aracı aldılar. Daha sonra beni ofisten kovdular. Deniz Akkaya ve beni darp eden 2 kişiden şikayetçiyim.” demişti.

Yılmaz olayın ardından hastaneden aldığı darp raporunu da polise teslim etmişti. Başvurunun ardından Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri Deniz Akkaya’nın ifadesini almak için Emniyet'e çağırdı.

'DAVETE İCABET ETTİK'

Öğle saatlerinde Emniyete gelen Akkaya şüpheli olarak sorgulandı. İfade işlemi akşam saatlerine kadar sürdü. Akkaya, sorgusunun ardından Emniyet'ten ayrılırken,”Davete icabet ettik. Biz şikayetçiyiz.” dedi.



