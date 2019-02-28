Kısa süre önce yazar Metin Hara ile yollarını ayıran Adriana Lima, önceki gün 91. Oscar Ödülleri sonrası verilen partiye katılmıştı. Brezilyalı modelin büyük bir afiyetle hamburger yediği anlar dikkat çekmişti.

Adriana'nın hamburger yediği görüntüler, bir gazetenin magazin sayfasında aşk acısına gönderme yapılarak ‘HARAp oldu’ başlığıyla verilmişti. Gazete kupürünü hesabından paylaşan Deniz Akkaya, "Şu dünyada kadına karşı şiddet bitse artık! Ne harap olması kadın enfes görünüyor" mesajını yazdı.

41 yaşındaki eski manken, ikinci paylaşımında ise "Bir önceki postuma istinaden, kadın birisi ile gelse saniyesinden unuttu hafif meşrep imalı yazılar yazılır, kadın tek başına aslan gibi gitmiş depresyonda yazılır. Üzgünüm ama bu bakış açısı ile sadece kadınları aşağılamakla kalmıyorsunuz topluma patinaj çektiriyorsunuz. Zayıflasa 'üzüntüden bir deri bir kemik kaldı' yazarsınız. Kadın afiyetle hamburger yiyor, canım çekti o kadar güzel yiyor, afiyet olsun" ifadelerini kullandı.