Deniz Akkaya sosyal medya hesabından kızı Ayşe'nin henüz 5 günlük olduğu bir fotoğrafı paylaşarak kızının doğum gününü kutladı. Duygularını yazıya döken Akkaya'nın mesajı:

"Bu fotoğraf...Tarihe bakınız! Küçük Ayşe'm kucağımda... Henüz 5 günlük Ayşe... Amerika'da yani rüyalar ülkesindeyiz. Ne rüyadayım ama sormayın o ara...

Yaşadıklarımı anlatsam... Belki bir gün, gerçek kişi ve olaylardan esinlenerek yazılmıştır diyecek kadar dürüstlükle...

Kızım bugün 10 yaşına girdi. Fotoğraftaki yeni anne de, annelikte 10.senesini yaşıyor.

Şu şaşkın, mahcup anne şimdilerde kendinden, bu 10 sene içinde bambaşka bir kadın yarattı kızı için...

İyi ki doğdun prenses, iyi ki bu dağın karı sen oldun..."

Kızının babasıyla davalık oldu

Deniz Akkaya'nın kızı ile birlikte bir firmanın reklam yüzü olması ve bikinili pozlar vermesi eleştirilere sebep olmuştu. Bu fotoğraflardan rahatsız olan Efe Önbilgin Deniz Akkaya'ya istismar davası açmıştı.

Efe Önbilgin, bir firmanın reklamı için 10 yaşındaki kızlarının bikinili fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan eski sevgilisi Deniz Akkaya'dan şikayetçi olmuştu. Bu fotoğrafların çocuk istismarına girdiğini iddia eden Önbilgin, "Görsellerin yayınlanması yasaklansın" talebinde bulunmuştu.

Mahkeme, Efe Önbilgin'in görsellerin yayınının yasaklanması talebini reddetti. Duruşma ertelendi.





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