Deniz Baysal imaj değiştirdi

Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile eylül ayında evlenen oyuncu Deniz Baysal imaj değişikliği yaptı. Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Biraz değişim şart" notunu düşen oyuncunun saçlarına kahkül kestirdiği görüldü. Yeni hali takipçileri tarafından çok beğenildi.

Düğününde 3 gelinlik giymişti. İlkinde nazar değmesin diye 44 çiçek vardı. İkincisi de evlilikleri masal gibi olsun diye 1001 çiçekle süslüydü.

Geçtiğimiz gün Deniz Baysal bir davette eşiyle görüntülenmiş, evliliğe dair sorulara “Biz zaten yıllardır birlikteydik, bu yüzden hayatımızda değişen bir şey olmadı” yanıtını vermişti.





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