Deniz Berdan'ın tasarımları dünyaya yayılıyor Modacı Deniz Berdan'ın, kızı Begüm ile tasarladığı kıyafetleri Londra'daki mağazalarda satılmaya başladı. Anne-kızın tasarımları şimdi de dünyaya açılıyor. db Berdan markası, Dubai, Amerika, Fransa ve İtalya'da da satılacak