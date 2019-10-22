Deniz Berdan'ın tasarımları dünyaya yayılıyor
Modacı Deniz Berdan'ın, kızı Begüm ile tasarladığı kıyafetleri Londra'daki mağazalarda satılmaya başladı. Anne-kızın tasarımları şimdi de dünyaya açılıyor. db Berdan markası, Dubai, Amerika, Fransa ve İtalya'da da satılacak
Halil Kalmuk/ POSTA
Deniz Berdan 2009’da modacılığa soyunmuş, ‘db Berdan’ markasını kurmuştu.
Kızı destek veriyor
Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Nicki Minaj’a mayo ile Hollywood yıldızı Katy Perry’ye elbise veren sosyetik güzele, tasarım eğitimi alan kızı Begüm Berdan da destek vermeye başlamıştı.
Kıyafetleri Londra’daki bazı mağazalarda satılan anne-kız, işleri büyütüyor. Koleksiyonları yakında Dubai, Amerika, Fransa ve İtalya’da da piyasaya çıkacak.