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Deniz Berdan'ın tasarımları dünyaya yayılıyor

Modacı Deniz Berdan'ın, kızı Begüm ile tasarladığı kıyafetleri Londra'daki mağazalarda satılmaya başladı. Anne-kızın tasarımları şimdi de dünyaya açılıyor. db Berdan markası, Dubai, Amerika, Fransa ve İtalya'da da satılacak

22 Ekim 2019, Salı 11:32
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Deniz Berdan'ın tasarımları dünyaya yayılıyor

Halil Kalmuk/ POSTA

Deniz Berdan 2009’da modacılığa soyunmuş, ‘db Berdan’ markasını kurmuştu.

Kızı destek veriyor

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Nicki Minaj’a mayo ile Hollywood yıldızı Katy Perry’ye elbise veren sosyetik güzele, tasarım eğitimi alan kızı Begüm Berdan da destek vermeye başlamıştı.

Kıyafetleri Londra’daki bazı mağazalarda satılan anne-kız, işleri büyütüyor. Koleksiyonları yakında Dubai, Amerika, Fransa ve İtalya’da da piyasaya çıkacak.


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