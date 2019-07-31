Deniz bisikleti su altı, 5 genç mahsur kaldı

Olay, akşam saatlerinde İznik Gölü’nde meydana geldi. Yüzmek için İznik Gölü’ne gelen 5 arkadaş, iddiaya göre deniz bisikleti kiralayarak göle açıldı.

Bir süre sonra deniz bisikletinin su aldığını fark eden gençlerin yardım istemesi üzerine, durumu fark eden çevredekiler jandarmaya haber verdi.

JANDARMA GENÇLERİ KURTARDI

Olay yerine gelen İznik İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, gençleri kurtarırken, halat yardımıyla deniz bisikletini kıyıya çekti.

DHA