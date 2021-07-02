Magazin Deniz Çakır hakkında mahkeme kararını verdi

Deniz Çakır hakkında mahkeme kararını verdi

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Deniz Çakır hakkında mahkeme kararını verdi

Oyuncu Deniz Çakır bir kafede başörtülü kadın müşterilere hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

02 Temmuz 2021, Cuma 12:26 Son Güncelleme:
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Oyuncu Deniz Çakır'ın Beşiktaş'ta bir kafede başörtülü kadın müşterilere hakaret ettiği iddiasıyla, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki avukatları suçun unsurların oluştuğunu belirterek müvekkillerinin giyim , kuşamı nedeniyle davaya konu olan sözlere maruz kaldıklarını iddia ettiler.

Müşteki avukatları mahkemeden Deniz Çakır'ın cezalandırılması talebinde bulundu. Sanık Deniz Çakır'ın avukatı savunmasında , "Tanıklar açık ve net olarak karşı tarafa iddia edildiği gibi sözcükler ve suçlamalarda bulunmadığını ifade etmiştir. Olay mahallindeki kişiler olayın fotoğraf çekimi üzerine başladığını söylemektedirler fakat telefonlar incelendiğinde herhangi bir delil bulunamamıştır. Yeterli delil yoktur. Olayın ardından 5 gün geçtikten sonra aynı sözlere maruz kaldığı iddia edilen Merve ve Sümeyye isimli tanıklar şikayetçi olmamışlardır, demek ki bu sözlerden rahatsız olmamışlardır. Şikayetçi olanların da şikayeti siyasi amaçlıdır. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ederim" dedi.

Mahkeme suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Deniz Çakır'ın beraatine karar verdi.

(Büşra Çoban - DHA)

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