Magazin Deniz Çakır hangi diziyle ekrana dönüyor?

Deniz Çakır hangi diziyle ekrana dönüyor?

Magazin

Deniz Çakır hangi diziyle ekrana dönüyor?

Şahmeran dizisinden ayrılan ünlü oyuncu Deniz Çakır, yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İddialı dizide Çakır'ın partnerinin kim olacağı da belli oldu.

18 Kasım 2020, Çarşamba 14:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Deniz Çakır geçen günlerde Gold Film'le FOX'ta yayınlanacak bir dizi için anlaşmıştı. İsmi henüz netleşmeyen diziyi Sırma Yanık'ın yazdığı, Ömür Atay'ın ise yöneteceği gündeme gelmişti.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Tolga Güleç'in de kadrosunda olduğu dizide Deniz Çakır'ın partneri belli oldu. Son olarak Zalim İstanbul'da başrol oynayan Fikret Kuşkan Gold Film'in patronu Faruk Turgut'la el sıkıştı. Genç cast için görüşmelerin sürdüğü dizi İstanbul'da çekilecek.



İlgili Haberler
Deniz Çakır iddialara cevap verdi: Geçmişe dönüp bakmıyorum


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
18 Kasım 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Masumlar Apartmanı’nda roller değişti
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Depreme reklam molası
Sercan Yaşar
Yasemin Candemir
Tembel kızlar için cilt bakım tüyoları
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Elsa Hosk: Doğumdan sonra mesleğime devam edeceğim