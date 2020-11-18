Deniz Çakır hangi diziyle ekrana dönüyor?

Deniz Çakır geçen günlerde Gold Film'le FOX'ta yayınlanacak bir dizi için anlaşmıştı. İsmi henüz netleşmeyen diziyi Sırma Yanık'ın yazdığı, Ömür Atay'ın ise yöneteceği gündeme gelmişti.

Tolga Güleç'in de kadrosunda olduğu dizide Deniz Çakır'ın partneri belli oldu. Son olarak Zalim İstanbul'da başrol oynayan Fikret Kuşkan Gold Film'in patronu Faruk Turgut'la el sıkıştı. Genç cast için görüşmelerin sürdüğü dizi İstanbul'da çekilecek.









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