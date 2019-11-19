Deniz Çakır ile Güvenç Dağüstün aşkı bitmiş

Bir süredir birlikte görülmeyen Deniz Çakır ve sevgilisi Güvenç Dağüstün ayrılmış.

19 Kasım 2019, Salı 07:31 Son Güncelleme:
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Deniz Çakır ile Güvenç Dağüstün aşkı bitmiş

Deniz Çakır, müzisyen Güvenç Dağüstün ile Mart 2018’de aşk yaşamaya başlamıştı. Çift bir süredir birlikte görülmüyordu. Güvenç Dağüstün önceki akşam Cihangir’de genç bir kızla eğlendi.

'Arkadaşlar biz Deniz Hanım’la ayrıldık'

Muhabirler “Deniz Hanım bu duruma kızmayacak mı?” diye sordu. Müzisyen “Arkadaşlar biz Deniz Hanım’la ayrıldık. Yanımdaki hanım, arkadaşım” cevabını verdi.

Hakan KIRARSLAN / POSTA

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