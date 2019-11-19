Deniz Çakır ile Güvenç Dağüstün aşkı bitmiş
Bir süredir birlikte görülmeyen Deniz Çakır ve sevgilisi Güvenç Dağüstün ayrılmış.
Deniz Çakır, müzisyen Güvenç Dağüstün ile Mart 2018’de aşk yaşamaya başlamıştı. Çift bir süredir birlikte görülmüyordu. Güvenç Dağüstün önceki akşam Cihangir’de genç bir kızla eğlendi.
'Arkadaşlar biz Deniz Hanım’la ayrıldık'
Muhabirler “Deniz Hanım bu duruma kızmayacak mı?” diye sordu. Müzisyen “Arkadaşlar biz Deniz Hanım’la ayrıldık. Yanımdaki hanım, arkadaşım” cevabını verdi.
Hakan KIRARSLAN / POSTA
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