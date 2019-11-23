Kutsal Motor adlı YouTube kanalında yayınlanan, Zeynep Ocak’ın sunduğu “Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler” programının yeni konuğu Deniz Çakır oldu.

Albüm hazırlığında olan ünlü oyuncu, şarkı sözü yazdığını söyledi: “Son dönemde şarkı yazıyorum. Orijinal şarkılar. Bestesini de Metin Özülkü ile yapacağız. Haddim değil ama Zuhal Olcay tadında, hikâye anlatmak gibi iddiası olmayan, sevdiğim bazı şarkıları seslendireceğim. Belki birkaç türkü de.”

'Yıldım artık kendimi anlamaktan'

Rol aldığı dizi Arap ülkelerine satılmasına rağmen maddi açıdan bir gelir elde etmediğini anlatan Deniz Çakır, Arap dünyasından reklam teklifleri aldığını açıkladı.

“Tereyağı reklamında oynayacak kadar, paraya o kadar muhtaç değilim. Yemedim kafayı yani çok şükür, yatağımda rahat uyuyorum.”

Anlaşılamamaktan şikâyet eden oyuncu, tepkisini “Ben anlaşılamıyorum. Yıldım artık insanlara kendimi anlatmaktan. Bir gidin ya” sözleriyle dile getirdi.

Bir dönem “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”da rol alan Deniz Çakır, taksi şoförleriyle yaşadığı ilginç diyalogları anlattı: “Takside ‘Para almayalım’ demeler çok oldu. ‘Ne münasebet’ diyor, sanki para vererek küfrediyorum gibi. Buraya da taksiyle geldim, şoför ‘Siz Çakır abinin eşisiniz’ dedi mesela.”

Gamsızlıktan anksiyete basıyor

Çakır, depresyonla ilgili soruya da şöyle yanıt verdi: “Depresyona girince perdeleri kapatır otururum. Bilinmez huzursuzluktan giriyorum depresyona. Kariyerdir falan, en kötü kırtasiye dükkânı açarım ama sebepsiz belirsizlik nedeniyle depresyona girerim. Gamsızlıktan da anksiyete basıyor.”





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