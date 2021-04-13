Magazin Deniz Erhan Murathanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Deniz Erhan Murathanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

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Deniz Erhan Murathanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Dün hayatını kaybeden eski manken Deniz Erhan Murathanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

13 Nisan 2021, Salı 16:57 Son Güncelleme:
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Eski manken Deniz Erhan Murathanoğlu'nun cenazesi ailesi ve yakınları tarafından Kozlu Gasilhanesi'nden alınarak Topkapı Mezarlığı'na götürüldü. Burada cenaze namazı kılınmasının ardından Deniz Erhan Murathanoğlu, ailesi ve sevdikleri tarafından toprağa verildi.

Deniz Erhan Murathanoğlu, uzun bir aradan sonra en son 2009 senesinde yardım amacıyla podyuma çıkmıştı.

DHA/ Murat SOLAK-Şahin BOZKURT

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