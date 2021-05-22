Türkiye Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü

Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü

Türkiye

Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi sahillerinde belediyenin yaptığı temizliğin ardından bir süredir görülmeyen deniz salyası, yeniden ortaya çıktı.

22 Mayıs 2021, Cumartesi 17:33 Son Güncelleme:
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmasıyla bir süre önce temizlenen Gölcük Değirmendere sahilinde yeniden deniz salyası görülmeye başlandı. Deniz salyasının Karamürsel ilçesi açıklarına kadar kilometrelerce bir alanı kapladığı gözlendi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bugüne kadar 200 tona yakın deniz salyasını toplayarak bertaraf etti. Ekiplerin deniz süpürgeleri ve amfibi araçlarla yaptığı çalışmalar devam ediyor. 

Dinçer AKBİR-Ergün AYAZ-Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)

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