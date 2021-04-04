Magazin Deniz Seki AVM'de görüntülendi, son hali sosyal medyanın diline düştü

Deniz Seki AVM'de görüntülendi, son hali sosyal medyanın diline düştü

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Deniz Seki AVM'de görüntülendi, son hali sosyal medyanın diline düştü

Verdiği kilolarla ve paylaştığı fotoğraflarla gündemden düşmeyen Deniz Seki, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Deniz Seki'yi görenler "Hani kilo vermişti, eski haline dönmüş" yorumları yaptı.

04 Nisan 2021, Pazar 21:32 Son Güncelleme:
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Deniz Seki, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. 22 kilo verip 36 bedene düşen şarkıcı, konuyla ilgili "Emek veriyorum ve bu emeğin karşılığını almak çok iyi hissettiriyor. Kendimi seviyorum, bu şekilde mutluyum" ifadelerini kullandı. Ancak Seki'nin paylaştığı fotoğraflar ile muhabirlerin objektiflerine yansıyan kareler arasındaki fark ise sosyal medyada gündem oldu.

Kapak çekimi sonrası bir restorana yemeğe gelen şarkıcı, "Çok yoğun çalışıyoruz, güzel işlerle geliyoruz. Şarkılar güzel, sağlığım yerinde, her şey yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı.

"Hani kilo vermişti, eski haline dönmüş"

Deniz Seki'nin paylaştığı fotoğraflar ile gazetecilerin objektiflerine yansıyan kareler arasındaki fark, sosyal medyanın diline düştü.

Ünlü şarkcıya; "Hani kilo vermişti, eski haline dönmüş", "Herhalde sadece fotoğraf için zayıflıyor sonra tekrar alıyor", "Soldaki Deniz Seki ise sağdaki kim?", "Fotoshop sen nelere kadirsin?", "Hayaller ve hayatlar olmuş bu" gibi yorumlar yapıldı.

Deniz Seki'den açıklama

Öte yandan Deniz Seki, aynı gün restoranda çekilmiş karesini; "Bugün magazinde çıkan fotoğraflar tamamen kötü niyetle yapılmış, Sayfamda aynı gün çekilmiş fotoğraf ve videolar var , Videoya Photoshop yapan bir uygulama varsa bile ben bilmiyorum" notuyla paylaştı.


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