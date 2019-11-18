Deniz Seki: Hayatım film olsun isterim

Deniz Seki, son albümünde Ahmet Kaya’nın efsane şarkısı “Nerden Bileceksiniz?” i tekrar yorumlamış ve şarkıyı geçtiğimiz hafta yayınlanan kliple dinleyicilerin beğenisine sunmuştu. Seki geçtiğimiz gün katıldığı radyo programında, YouTube’da 5 günde trend listesinde ilk 10’a giren klibin yakaladığı başarı ve sevenlerinin şarkıya gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

Geçtiğimiz gün Kral Fm‘ de Mehmet Akbay’ın nam-ı diğer Gezegen Mehmet‘in programına konuk olan Deniz Seki, yayın sırasında hayranlarından kendisine görüntü gönderilmesi çağrısında bulundu. Seki’ye radyo yayınında “Nerden Bileceksiniz? şarkısı çalınırken 4 binin üzerinde video gönderildi. En beğendiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Deniz Seki ilgiye teşekkür etti.

Programda, “Hayatımın film olmasını da çok isterim. Adı da ‘Yalnız Deniz’ olabilir. Filmi 5 sene sonra çekeriz belki” diyen Seki, senaryo için de aklında bir isim olduğunu söyledi. ‘’Ben sadece şarkı yazabiliyorum, İki de kitabım yayınlandı ama senaryo yazmak başka bir şey. Ben hayatımın hikâyesini anlatayım, senaryosunu Hande Altaylı yazsın çok isterim” diyen Deniz Seki kendisini kimin oynayacağı konusunda ise bir fikrinin olmadığını dile getirdi.