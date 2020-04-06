Magazin Deniz Uğur'un dayısı corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Deniz Uğur'un dayısı corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Deniz Uğur'un dayısı corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı Cem Bayer, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Deniz Uğur, haberi sosyal medya hesabından duyurdu...

06 Nisan 2020, Pazartesi 09:11 Son Güncelleme:
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İşte Deniz Uğur'un sosyal medyada yayınladığı acı haber...

"Pandemi bu kez ailemizden can aldı... Çocukluğumun kahramanı... Kıymetlim... Dünyanın en güzel insanı... Benim canım dayım Cem Bayer bugün vefat etti... Maalesef yoğun bakımda, Covid 19 teşhisi konulduğu gün kaybettik kendisini... Uzaklarda olmak şu an çok ama çok acıtıyor... İznimiz olduğunda o muhteşem kişiliğine yakışır şekilde bütün saygımızla mezarı başında yâdetmek sözümüz...

'Koah hastası olan dayım izole bir yerde, kendi çiftlik evinde yaşıyordu'

Hepimizin canı çok yanıyor... İleri yaşta ve koah hastası olan dayım izole bir yerde, kendi çiftlik evinde yaşıyordu... Lütfen ama lütfen, bir an bile akıllardan çıkmasın. En titiz şekilde önlem almak, kurallara harfiyen uymak bizim en önemli görevimiz şu an... Bu süreçten beraberce, sabırla, dikkatle, güçlü çıkmamızı diliyorum Allah’tan... "


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