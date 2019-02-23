Deniz ulaşımına fırtına engeli

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Bugün yapılacak olan tüm seferler iptal edildi

23 Şubat 2019, Cumartesi 20:17 Son Güncelleme:
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Deniz ulaşımına fırtına engeli

Marmara Denizi ile Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.  

TÜM SEFERLER İPTAL

Gökçeada-Kabatepe ile Geyikli-Bozcaada hattında bugün (24 Şubat 2019) yapılacak seferlerin tümü iptal edildi.

FIRTINANIN ETKİSİNİ KAYBETMESİ BEKLENİYOR

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yapılacağını bildirdi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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