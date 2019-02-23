Deniz ulaşımına fırtına engeli

Marmara Denizi ile Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

TÜM SEFERLER İPTAL

Gökçeada-Kabatepe ile Geyikli-Bozcaada hattında bugün (24 Şubat 2019) yapılacak seferlerin tümü iptal edildi.

FIRTINANIN ETKİSİNİ KAYBETMESİ BEKLENİYOR

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yapılacağını bildirdi.



