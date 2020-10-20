Türkiye Deniz ulaşımına fırtına engeli

Deniz ulaşımına fırtına engeli

Türkiye

Deniz ulaşımına fırtına engeli

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılan bazı feribot seferleri iptal edildi.

20 Ekim 2020, Salı 21:18 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

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GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, “21.10.2020 Çarşamba Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 09:00, Gökçeada'dan ise saat 11:00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiş olup, diğer planlı tüm seferlerimiz saatinde yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

ÇANAKKALE (İHA)


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