Deniz ulaşımına fırtına engeli
Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılan bazı feribot seferleri iptal edildi.
20 Ekim 2020, Salı 21:18 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, “21.10.2020 Çarşamba Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 09:00, Gökçeada'dan ise saat 11:00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiş olup, diğer planlı tüm seferlerimiz saatinde yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.
ÇANAKKALE (İHA)