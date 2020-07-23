Türkiye Denizde oluşan hortum korkuttu

Denizde oluşan hortum korkuttu

Türkiye

Denizde oluşan hortum korkuttu

Ordu’nun Ünye ilçesi açıklarında denizin üstünde oluşan hortum bir süre sonra etkisini kaybetti. Hortum nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

23 Temmuz 2020, Perşembe 22:29 Son Güncelleme:
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Ordu'nun Ünye ilçesindeki liman içinde saat 19.00 sıralarında denizde hortum oluştu. 10 dakika etkili olan hortum kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu. Hortum çevre sakinlerince cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Denizde teknesiyle ilerleyen ve o anları kaydeden bir vatandaşın, "Liman içinde hortumdan dolayı çok ciddi bir rüzgar var. İnşallah başımıza bir iş gelmez" demesi dikkat çekti.

DHA

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