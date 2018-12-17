Denize atlayan genci çevredekiler kurtardı

Yalova’da eski Kartal İskelesi'nden denize atlayan E.S. (24), çevredekiler tarafından kurtarıldı

17 Aralık 2018, Pazartesi 16:32
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Denize atlayan genci çevredekiler kurtardı

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanındaki eski Kartal İskelesi'ne gelen E.S., vatandaşların gözü önünde denize atladı. İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada iskelede bulunanlar, gence can simidi attı. Bazıları da E.S.'ye yardım etmek için denize atladı. Can simidine tutunan E.S., kıyıya çıkarıldı.

İlk müdahalesi gelen ambulansta yapılan E.S., Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gözetim altında tutulan E.S.'nin intihara mı kalkıştığı, yoksa alkol ve uyuşturucu alıp, bu maddelerin etkisi altında denize mi atladığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA


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