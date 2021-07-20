Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu
Sakarya’nın Karasu ilçesinde dün denize girenlerde kaşınma başlayınca sahil boşaltıldı. Vücutlarında kaşınmaya bağlı kızarıklar oluşan 32 kişi hastanede tedaviye alındı. Tedbir amacıyla bir süre denize girilmesine izin verilmedi. Deniz suyundan alınan numune temiz çıktı. Kaşıntının nedeni belli oldu: Denizanası...
20 Temmuz 2021, Salı 14:42 Son Güncelleme:
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Karasu sahilinde dün denize girenlerin vücutlarında kaşıntılar başladı. Bir süre sonra bazı kişilerin vücutlarında kaşınmaya bağlı kızarıklar oluştu. Haber verilmesi üzerine sahile gelen 112 Acil ekipleri, bazı kişileri hastaneye götürürken, bazıları da kendi araçlarıyla hastaneye gitti. 32 kişi aynı şikayetlerle Karasu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Sağlık ekiplerinin görüş belirtmesi üzerine saat 18.10 sıralarında tedbir amacıyla cankurtaranlar bir süre denize girilmesine izin vermedi.
Ekipler sudan numune aldıktan sonra ilerleyen saatlerde yeniden denize girilmesine izin verildi. Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda yapılan incelemede deniz suyunun temiz çıktığı belirtildi. Kaşınmanın son iki gündür oluşan deniz anasından kaynaklandığı bildirildi.