Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

Karasu sahilinde dün denize girenlerin vücutlarında kaşıntılar başladı. Bir süre sonra bazı kişilerin vücutlarında kaşınmaya bağlı kızarıklar oluştu. Haber verilmesi üzerine sahile gelen 112 Acil ekipleri, bazı kişileri hastaneye götürürken, bazıları da kendi araçlarıyla hastaneye gitti. 32 kişi aynı şikayetlerle Karasu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Sağlık ekiplerinin görüş belirtmesi üzerine saat 18.10 sıralarında tedbir amacıyla cankurtaranlar bir süre denize girilmesine izin vermedi.

Ekipler sudan numune aldıktan sonra ilerleyen saatlerde yeniden denize girilmesine izin verildi. Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda yapılan incelemede deniz suyunun temiz çıktığı belirtildi. Kaşınmanın son iki gündür oluşan deniz anasından kaynaklandığı bildirildi.