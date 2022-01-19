Denizli Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 105 santimetreyi buldu

Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Denizli Kayak Merkezi’nde meteorolojinin açıklamasına göre kar kalınlığı 105 santimetreyi bulduğunu paylaştı.

Denizli’nin önemli kayak merkezinde kış yüzünü gösterdi. Son günlerde kent merkezi başta olmak üzere birçok ilçede kar yağışı devam ediyor. Uzun süredir meteorolojinin kar yağışı uyarısı yaptığı Denizli beyaz örtüye büründü. Lapa lapa kar yağan Denizli Kayak Merkezi’nde ise kar kalınlığı 105 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde açıklanan verilere göre, “Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya’da 160, Ovacık’ta 140, Palandöken ve Erciyes’te 125, Hakkari’de 122, Keltepe’de 110, Denizli kayak merkezinde 105 santimetre olduğu kaydedildi.

İHA