AFAD tarafından alınan bilgilere göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saat 09:30 sıralarında meydana geldiği aktarılırken, deprem derinliğinin yerin 7,24 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.

Can ve mal kaybı yok

Depreme ilişkin can ve mal kaybının olmadığı aktarıldı. Sarsıntının çevre illerde de hissedildiği gelen bilgilere arasında yer aldı. Öte yandan dün ve gece saatlerinde de Denizli'de ufak çaplı sarsıntılar oldu.

Öte yandan dün de Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

"Tarafımıza ulaşan olumsuz bir durum yok"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan depremin ardından paylaşımda bulundu. Zolan, "Geçmiş olsun Denizlim... Şehrimizde meydana gelen depremle ilgili tarafımıza ulaşan herhangi bir olumsuz durum yok. Allah'ım şehrimizi, milletimizi afet ve belalardan muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.

Kandilli 3,9 dedi

Kandilli Rasathanesi'ni depremin büyüklüğü 3,9 olarak kayıtlara geçti. Depremin derinliğinin ise 1,9 km olduğu aktarıldı. Öte yandan merkez üssü ise Karateke-Honaz olarak belirtildi.

Ankara'da dün deprem olmuştu

Öte yandan Ankara Kalecik Eskiköy'de dün gece saat 22.53'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu deprem Ankara çevresinde de hissedilirken, bölgede yaşayan vatandaşlarda korkuya neden olmuştu. Kandilli depremin büyüklüğünü 4,7 olarak geçerken, Ankara Valisi yaptığı açıklamada, "Saat 22:53'te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.







