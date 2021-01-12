Türkiye Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem oldu

Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem oldu

Türkiye

Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde saat 09.30'da 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Dün de Ankara'da 4.5 büyüklüğünde deprem olmuştu.

12 Ocak 2021, Salı 09:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

AFAD tarafından alınan bilgilere göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saat 09:30 sıralarında meydana geldiği aktarılırken, deprem derinliğinin yerin 7,24 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Can ve mal kaybı yok 

Depreme ilişkin can ve mal kaybının olmadığı aktarıldı. Sarsıntının çevre illerde de hissedildiği gelen bilgilere arasında yer aldı. Öte yandan dün ve gece saatlerinde de Denizli'de ufak çaplı sarsıntılar oldu.

Öte yandan dün de Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

"Tarafımıza ulaşan olumsuz bir durum yok" 

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan depremin ardından paylaşımda bulundu. Zolan, "Geçmiş olsun Denizlim... Şehrimizde meydana gelen depremle ilgili tarafımıza ulaşan herhangi bir olumsuz durum yok. Allah'ım şehrimizi, milletimizi afet ve belalardan muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.

Kandilli 3,9 dedi 

Kandilli Rasathanesi'ni depremin büyüklüğü 3,9 olarak kayıtlara geçti. Depremin derinliğinin ise 1,9 km olduğu aktarıldı. Öte yandan merkez üssü ise Karateke-Honaz olarak belirtildi.

Ankara'da dün deprem olmuştu 

Öte yandan Ankara Kalecik Eskiköy'de dün gece saat 22.53'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu deprem Ankara çevresinde de hissedilirken, bölgede yaşayan vatandaşlarda korkuya neden olmuştu. Kandilli depremin büyüklüğünü 4,7 olarak geçerken, Ankara Valisi yaptığı açıklamada, "Saat 22:53'te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.

İlgili Haberler
Türkiye koronavirüs aşılamasına başlıyor! Vatandaşlardan 'Rıza belgesi' istenecekTEM Otoyolu'nda kaza! 12 araç birbirine girdiÖğretmenler rahata alıştı mı?



Yazarlarımızdan
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Murat Gülderen
WhatsApp dayatmasına soruşturma
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Şüpheye dair
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Dijital zorbalık
Hakan Çelik
Murat Çelik
İşin uzmanından WhatsApp mevzuu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Yılmaz Güney Destanı
Oral Çalışlar
Banu Şen
Ah bu İzmir yolları!
Banu Şen
Şirin Sever
Ablacım size nasıl bir ‘ben’ lazımdı?
Şirin Sever
Erkut Can
Boğaziçili gençler aman dikkat!
Erkut Can
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türkiye koronavirüs aşılamasına başlıyor! Vatandaşlardan 'Rıza belgesi' istenecek