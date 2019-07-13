Denizli'de bıçaklı kavga! Bir kişi ağır yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kavga ettiği kişi tarafından bıçakla yaralanan genç tedavi altına alındı

13 Temmuz 2019, Cumartesi 20:22 Son Güncelleme:
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Denizli'de bıçaklı kavga! Bir kişi ağır yaralandı

Kayıhan Mahallesi Necip Ali Caddesi üzerindeki bir kahvehanede oturan Volkan Tunç (29), tanımadığını ileri sürdüğü bir kişiyle tartışmaya başladı. 

TAKİP EDİP BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine kahvehaneden ayrılan Tunç, kendisini takip eden şüpheli tarafından bıçaklandı. 

DURUMU AĞIR

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tunç'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

Saldırganın yakalanmasına çalışılıyor. 


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